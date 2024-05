Das Wetter: Wechselhaft mit Gewittern bei 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig. Es kann örtlich teils kräftig gewittern und lokal heftigen Starkregen geben. Vor allem im Osten windig. Höchstwerte: 19 bis 24 Grad. In der Nacht vielerorts gewittrige Regenfälle bei Tiefstwerten von 13 bis 7 Grad. Morgen bewölkt, etwas Sonne am ehesten in Richtung Alpen bei ähnlichen Temperaturen. Besonders im westlichen Franken länger Regen, an den Alpen später Gewitter möglich. Am Wochenende unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 15:00 Uhr