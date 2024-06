Das Wetter: Viele Wolken, an den Alpen auch Regen, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und in Alpennähe etwas Regen. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. In der Nacht von den oberbayerischen Alpen bis zum Passauer Land etwas Regen und Tiefstwerte um 8 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 10:00 Uhr