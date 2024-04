Das Wetter: Unbeständig mit Wind und Regen, bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden Regen und Schnee. Sonst Wolken, etwas Sonne und einzelne Regen-, im Bergland Schneeschauer; örtlich Gewitter möglich. Starker Wind, örtlich Sturmböen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. In den folgenden Tagen wenig Änderung. Tiefstwerte um 0, Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 15:00 Uhr