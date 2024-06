Das Wetter: Teils sonnig, teils regnerisch

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern ist es im Tagesverlauf überwiegend freundlich. Im Süden am Nachmittag trocken und zumindest zeitweise sonnig. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. In der Nacht teils wolkig, im nördlichen Franken kann es etwas regnen, teils klar. Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und südlich der Donau gelegentlich Regen. Mittwoch und Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt; mitunter Regenfälle, besonders in Südbayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 13:00 Uhr