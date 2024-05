Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt, maximal 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Nordosten und Osten recht windig, dabei überwiegend sonnig und trocken. Sonst teils sonnig, teils bewölkt und später einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Auch in der Nacht besonders im Westen und Süden gebietsweise schauerartiger Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und übermorgen weiterhin unbeständig, am Samstag dann allmählich freundlicher. Höchstwerte 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 06:00 Uhr