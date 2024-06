Das Wetter: Teil Sonne, teils Wolken bei 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechseln sich Wolken mit sonnigen Abschnitten ab. Teils lebhafter Wind. Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht regnet es nur ganz im Norden Frankens und an den Alpen mal bei 12 bis 7 Grad. Morgen wird es überwiegend bedeckt, an den Alpen stellenweise Regen. Mittwoch und Donnerstag teils Sonne, teils Wolken - und besonders im Süden Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 15:00 Uhr