Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt, im Südosten mitunter länger sonnig. Am Nachmittag regnerisch, örtlich Schauer oder Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlich extrem ergiebigem Dauerregen in Schwaben. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Werte um 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch Morgen teils länger anhaltender Regen; später von Süden her freundlicher. Das Wochenende wird unbeständig und mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 06:00 Uhr