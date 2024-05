Das Wetter: Sonne, Wolken, später Schauer, bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs überall meist sonnig, später nur noch im Nordosten und Osten, windig. Im übrigen Bayern immer mehr Wolken und vereinzelte Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Auch in der Nacht teils gewittrig, Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und übermorgen immer unbeständiger und kühler, am Samstag im Norden regnerisch, im Süden freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 10:00 Uhr