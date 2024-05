Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Am Nachmittag kann es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht zunehmend klar. Tiefstwerte um 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen regnerisch und etwas kühler. Am Wochenende unbeständig mit teils längeren sonnigen Abschnitten bei maximal 17 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2024 09:45 Uhr