Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens etwas Regen, sonst meist trocken und besonders im Süden längere sonnige Abschnitte. Im Laufe des Nachmittags und am Abend örtliche, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. Morgen und am Wochenende unbeständig. Höchstwerte morgen 13 bis 18, in den folgenden Tagen 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 12:00 Uhr