Das Wetter: nachts Frost möglich, ab morgen bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe häufig Regen oder Schnee; sonst einzelne Schauer, teils bis ins höhere Flachland mit Schnee vermischt. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad, Gefahr von Straßenglätte. In den kommenden Tagen bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten morgen im Norden und Osten Bayerns. Zeitweise schauerartiger Regen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2024 20:45 Uhr