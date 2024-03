Das Wetter: In der Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden im Norden Frankens überwiegend bewölkt und in Unterfranken zeitweise Regen. Sonst ist es locker bewölkt mit längeren klaren Abschnitten. Für die Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Orkan-Böen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad. Am Wochenende weitgehend trocken und oft freundlich bei 16 bis 23 Grad. An Ostermontag wechselhaft mit Schauern und kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 17:15 Uhr