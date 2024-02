Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; nur ganz vereinzelt Regen, an den Alpen auch Schnee. Tiefsttemperaturen +2 bis -2 Grad. Morgen vielerorts freundlich, ganz im Norden leichte Schauerneigung. Montag und Dienstag teils bewölkt, teils länger sonnig und weiterhin meist trocken. Tageshöchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 20:00 Uhr