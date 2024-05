Das Wetter: In der Nacht in Schwaben einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her ziehen im Laufe der Nacht immer mehr Wolken auf, in Schwaben ganz vereinzelte Schauer möglich. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Am Tag im Osten und Nordosten viel Sonne; sonst wechseln sich Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern ab bei 17 bis 26 Grad. (Am Donnerstag unbeständig. Freitag auch länger anhaltender Regen bei 14 bis 18 Grad.)

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 01:00 Uhr