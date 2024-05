Das Wetter: In der Nacht Gewitter und Regen

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem für Teile von Schwaben, Oberbayern und Franken vor schweren Gewittern. Sie ziehen sich bis in die Nacht hinein. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen meist stark bewölkt, etwas Sonne am ehesten in Richtung Alpen, dort aber auch Gewittergefahr. Besonders im westlichen Franken teils länger anhaltend Regen. Höchstwerte morgen 13 bis 18, in den folgenden Tagen 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 20:00 Uhr