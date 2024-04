Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern bei 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt und nur kurz freundliche Abschnitte. Teils gewittrige Regen- und Graupelschauer, in höheren Lagen Schnee. Lebhafter Wind mit starken Böen. Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad. In der Nacht erneut Niederschläge und Werte von +3 bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselhaft mit Niederschlägen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 15:00 Uhr