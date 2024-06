Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, an den Alpen etwas Regen; Höchstwerte 13 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Ganz im Norden Frankens mitunter längere sonnige Abschnitte. Sonst überwiegend bewölkt und an den Alpen zeitweise etwas Regen. Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad. Morgen und auch am Donnerstag und Freitag teils sonnig, teils bewölkt. Zwischendurch vereinzelte Schauer. Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 05:00 Uhr