Das Wetter in Bayern: unbeständig und nass, 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Es bleibt unbeständig, mit Regen- und Graupelschauern. Im Norden und Osten ab und zu auch sonnige Abschnitte. An den Alpen in höheren Lagen Schnee. Es bleibt kühl bei 4 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken, bei Tiefstwerten um -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Wochenende bewölkt und regnerisch, es wird wieder stürmisch, bei nur noch 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 07:00 Uhr