Das Wetter in Bayern: stark bewölkt bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen; im höheren Bergland Schnee. Lebhafter Wind. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht regnet es weiter und es kühlt auf Werte um ein Grad ab. Die Aussichten bis Samstag: Es bleibt kühl, bewölkt, regnerisch und windig. Tageshöchstwerte 4 bis 12 Grad. Nachts Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 06:00 Uhr