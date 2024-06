Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 12 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt und teils länger sonnig, bei 18 bis 22 Grad. In der Nacht in den Alpen etwas Regen möglich, sonst trocken; Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und südlich der Donau zeitweise Regen bei 12 bis 21 Grad. Ab Mittwoch wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 08:00 Uhr