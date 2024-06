Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Dabei mitunter lebhafter Wind. In der Nacht kann es nur ganz im Norden Frankens sowie an den Alpen vorübergehend etwas regnen, Temperaturrückgang auf 12 bis 7 Grad. Morgen meist bewölkt und in Alpennähe gelegentlich Schauer. Auch Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit Niederschlägen im Süden, Tageshöchstwerte 12 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 17:00 Uhr