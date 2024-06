Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils wolkig mit Regen; Tiefstwerte 11 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Nordbayern sonnige Abschnitte. Im Süden stark bewölkt und in Alpennähe etwas Regen. In der Nacht von den Alpen bis zum Passauer Land gelegentlich Regen. Temperaturrückgang auf 11 bis 4 Grad. Morgen und auch am Donnerstag und Freitag teils länger sonnig, teils bewölkt. Nur vereinzelt Schauer. Tagsüber 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 17:00 Uhr