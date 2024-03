Das Wetter in Bayern: In Franken trüb, in Oberbayern sonnig

Das Wetter in Bayern: Erst im Süden, dann auch im Osten Bayerns sonnig. In Franken dagegen zeitweise Regen, 12 bis 21 Grad. Für die Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Orkan-Böen. Nachts klar, Tiefsttemperaturen um 8 Grad. Morgen und auch am Ostersonntag immer wieder längerer Sonnenschein und mild bei 16 bis 23 Grad. Ostermontag wechselnd bewölkt mit Schauern, 9 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 09:00 Uhr