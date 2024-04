Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gebietsweise Schauer, am Alpenrand mitunter länger anhaltender Regen und Schnee. Lebhafter Wind. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Auch in der Nacht Regen oder Schnee bei Tiefstwerten um 1 Grad. Bis Samstag bleibt es bei dieser Wetterlage und es wird noch kühler. Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad, Tageshöchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2024 10:00 Uhr