Das Wetter: Am Abend örtlich Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Schwaben, Oberbayern und im westlichen Franken vereinzelt Regen, örtlich sind Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 14 bis 8 Grad. Und die Aussichten: Morgen und am Freitag unbeständig, örtlich Regen und Gewitter. Die Tagestemperaturen liegen bei 14 bis maximal 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 17:00 Uhr