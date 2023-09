CSU läutet Schlussphase im Wahlkampf mit Parteitag ein

München: CSU-Chef Söder will die Christsozialen auf einem Parteitag auf den Schlussspurt im Landtagswahlkampf einschwören. Nachdem die Partei in den Umfragen auf bis zu 36 Prozent abgesackt ist und damit unter dem historisch schlechten Landtagswahlergebnis von 2018 liegt, will die CSU mit bestimmten Themen punkten. Seit dem vergangenen Wochenende hat Söder das Thema Migration ins Zentrum seiner Agenda gerückt, etwa mit der Idee einer Integrationsgrenze. Heute steht neben Söders Wahlkampfrede turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands an, inklusive der Wahl des Partechefs. Vor zwei Jahren war Söder mit 87 Prozent im Amt bestätigt worden. Zudem wird CDU-Chef Merz als Gastredner in München erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 07:00 Uhr