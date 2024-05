Chinas Präsident Xi empfängt Wladimir Putin in Peking

Peking: Chinas Präsident Xi hat den russischen Präsidenten Putin empfangen. Das zeigen Aufnahmen des chinesischen Staatsfernsehens. Vom Kreml hieß es im Vorfeld, die beiden Staatschefs würden ihre strategische Zusammenarbeit erörtern und sich über internationale und regionale Fragen austauschen. Es ist Putins erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im März und die zweite Reise nach China in sechs Monaten. Im Ukraine-Krieg nimmt China für sich in Anspruch, eine neutrale Position einzunehmen. Der Westen beobachtet die Annäherung zwischen Peking und Moskau in den Bereichen Handel und Verteidigung mit wachsender Unruhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 07:00 Uhr