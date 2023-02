China protestiert gegen Abschuss von Ballon durch USA: «Überreaktion»

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils länger klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils locker bewölkt, teils klart es länger auf. Temperaturrückgang auf plus 1 bis minus 7 Grad. Tagsüber zunächst freundlich, später wechselnd bewölkt mit örtlichen Schneeschauern. Am Dienstag sonnig. In den Nächten 0 bis minus 9 Grad, Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2023 23:00 Uhr