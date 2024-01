CDU und CSU schließen eine Doppelmitgliedschaft mit Werteunion aus

München: CDU und CSU haben eine Mitgliedschaft in ihrer Partei und zugleich in der Werteunion von Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen ausgeschlossen. Für die CSU sei klar, so Generalsekretär Huber, wer bei der Werteunion vertreten sei, müsse die Partei verlassen. Ähnlich äußerte sich die CDU. Bei einer Versammlung in Erfurt hatten die Mitglieder der konservativen Werteunion gestern den Weg für eine Parteigründung frei gemacht. Maaßen, so hieß es, sei mehrheitlich ein entsprechendes Mandat erteilt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 17:00 Uhr