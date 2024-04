Bahn-Regionalverkehrschefin will Sitzplatzangebot im Sommer erhöhen

Berlin: Die Deutsche Bahn will im Sommer im Regionalverkehr mehr Sitzplätze zur Verfügung stellen. Das hat die zuständige Bahn-Regionalverkehrschefin Palla mitgeteilt. Ziel sei, dass vor allem touristisch genutzte Strecken wie von Berlin Richtung Ostsee oder von München nach Garmisch-Partenkirchen dann weniger überlastet sind. Wie das am besten klappt, darüber sei man derzeit mit den Ländern und deren Verkehrsverbünden im Gespräch. Die Nachfrage im Regionalverkehr wird seit dem vergangenen Jahr vor allem durch das Deutschlandticket angekurbelt. Seit Mai 2023 ermöglicht das Abo bundesweite Fahrten in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs für 49 Euro pro Monat.

