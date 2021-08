Bundeswehr hat bislang mehr als 4600 Menschen aus Kabul ausgeflogen

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 4600 Bundesbürger, Afghanen und Bürger anderer Staaten aus Kabul evakuiert. Am späten Dienstagabend landete ein Militärtransporter des Typs A400M mit 178 Menschen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Das teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. Die deutsche Luftbrücke soll am Freitag eingestellt werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amts. Demnach soll an dem Tag die letzte Maschine aus Kabul nach Taschkent fliegen. Einzelheiten seien noch offen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 02:00 Uhr