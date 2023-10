Bundeswehr bleibt ein weiteres Jahr im Anti-IS-Einsatz

Berlin: Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr am internationalen Militäreinsatz gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Der Bundestag stimmte am Abend dafür, das Mandat für den Anti-IS-Einsatz auf der arabischen Halbinsel zu verlängern. Demnach können weiterhin bis zu 500 deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Die Bundeswehr ist seit 2015 an der Mission beteiligt und operiert an verschiedenen Standorten in mehreren Ländern. Im Irak steht beispielsweise die Ausbildung der dortigen Streitkräfte für den Anti-Terror-Kampf im Mittelpunkt. Der IS wurde 2017 aus den Gebieten, die er im Irak und in Syrien kontrolliert hat, vertrieben. Die Staatengemeinschaft sieht in den Extremisten aber weiterhin eine ernstzunehmende Gefahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 19:45 Uhr