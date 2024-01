Bundestag nimmt Abschied von Wolfgang Schäuble

Berlin: Der Bundestag hat am Nachmittag in einem Staatsakt Abschied genommen von dem verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Frankreichs Staatspräsident Macron sagte, Deutschland habe einen Staatsmann, Europa eine Säule und sein Land einen Freund verloren. Macron - der große Teile seiner Rede auf Deutsch hielt - hob vor allem Schäubles Verdienste für die deutsch-französische Freundschaft hervor. Der CDU-Vorsitzende Merz würdigte darüber hinaus das Engagement des Verstorbenen für die deutsche Einheit. Sie trage auch dessen Handschrift. Merz betonte, Schäuble sei manchmal in der Sache sehr hart gewesen, im Umgang aber immer fair und dazu bereit, Kompromisse zu machen. Wolfgang Schäuble starb am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg. Dort wurde er auch beigesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 19:00 Uhr