Bundesregierung will nationale Datenstrategie entwickeln

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier mahnt Iran zur Achtung der Menschenrechte

Berlin: Auf Schloss Bellevue hat sich Bundespräsident Steinmeier mit iranischstämmigen Vertretern aus Wissenschaft, Kultur und Journalismus über die Lage im Iran ausgetauscht. Dabei verurteilte Steinmeier die maßlose Gewalt des Regimes in Teheran. Das menschenverachtende Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung erschüttere ihn, so der Bundespräsident. Anlässlich des morgigen Tags der Menschenrechte appelierte er an die politische und religiöse Führung im Iran, die Gewalt zu stoppen und sich für Menschenrechte einzusetzen. Die entsprechende UN-Menschenrechtscharta habe das Land schließlich unterzeichnet, so Steinmeier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 13:00 Uhr