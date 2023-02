Bundesnetzagentur sieht Stromversorgung auch bei Kohleausstieg 2030 gesichert

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU schickt Maaßen offenbar Brief mit Austrittsforderung

Berlin: Die CDU hat ihre Austrittsforderung an den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen nun auch schriftlich gestellt. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Parteikreise. Demnach ist gestern ein Brief und eine gleichlautende E-Mail an Maaßen geschickt worden. Darin wird er entsprechend einem Präsidiumsbeschluss aufgefordert, die CDU bis Sonntag zu verlassen. Sofern er dem nicht nachkommt, muss er dem Bericht zufolge bis 9. Februar zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen. Das Parteipräsidium hatte vorgestern beschlossen, ihm eine Frist zum Parteiaustritt zu setzen. Maaßen sorgte immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen für Kritik. Zuletzt behauptete er in einem Interview, nach - so wörtlich - rot-grüner Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 17:00 Uhr