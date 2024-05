Bundesländer drohen mit Blockade der Krankenhausreform

Berlin: Die Bundesländer drohen damit, die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Krankenhausreform im Bundesrat zu blockieren. Das sagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha, der die Verhandlungen mit Lauterbach für die Bundesländer geleitet hat. In der "Augsburger Allgemeinen" wirft er dem Bundesgesundheitsminister Wortbruch vor. Lauterbach habe den Weg der Verständigung mit den Ländern verlassen und halte sich nicht mehr an gemeinsame Absprachen, so Lucha. Der Minister glaube, zentralistisch vom Bund aus über das Krankenhausangebot vor Ort entscheiden zu können, so der Grünen-Politiker weiter. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Krankenhausreform. Sie soll die Finanzierung neu regeln und wirtschaftlichen Druck von den Krankenhäusern nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 11:00 Uhr