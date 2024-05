Bundeskabinett stimmt über Krankenhausreform ab

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will heute die von ihm geplante Krankenhausreform durchs Kabinett bringen. Damit soll unter anderem die Finanzierung der Kliniken durch eine Abkehr vom System der Fallpauschalen neu geregelt werden. Künftig sollen Krankenhäuser 60 Prozent der Vergütung allein schon für das Vorhalten bestimmter Angebote bekommen. Außerdem sollen sich Kliniken stärker auf bestimmte Fachgebiete spezialisieren, um so die Behandlungsqualität zu erhöhen. Kritik an den Plänen kommt von den Bundesländern. Sie beklagen parteiübergreifend, Lauterbach habe sich nicht mit ihnen verständigt und drohen mit einer Blockade im Bundesrat. Auch die deutsche Krankenhausgesellschaft sieht die Pläne skeptisch und befürchtet zum Beispiel lange Wartezeiten bei bestimmten Behandlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 07:00 Uhr