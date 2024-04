Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für April vor

Nürnberg: Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Vormittag ihre Zahlen für den Arbeitsmarkt in Deutschland für den Monat April vor. Experten erwarten, dass die traditionelle Frühjahrsbelebung wie schon in den Vormonaten gering ausfallen dürfte. Wegen der schlechten konjunkturellen Lage dürften die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr im April zudem nach oben gegangen sein. Auch in Bayern hatte sich der Arbeitsmarkt zuletzt verhalten entwickelt. Im weiteren Jahresverlauf rechnen die Forscher aber mit einer leichten Erholung der Lage.

