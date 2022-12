Bund und Länder beraten über Energie- und Flüchtlingsfragen

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen heute Nachmittag über Streitthemen in den Bereichen Energie, Verkehr und Flüchtlings-Politik beraten. Anlass ist die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz. Unter anderem soll es um den Anteil des Bundes am geplanten 49-Euro-Ticket im Nahverkehr gehen und um die Entlastung von Studierenden und kleinen Unternehmen bei den Energiekosten. Vor den Beratungen mit Scholz wollen sich die Länder untereinander abstimmen - auch über ihre unterschiedlichen Wege in der Corona-Politik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 09:00 Uhr