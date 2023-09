Bund Naturschutz kritisiert Votum für BMW-Batteriewerk

Straßkirchen: Nach dem Votum für ein neues BMW-Batteriewerk im Landkreis Straubing-Bogen hat sich der Bund Naturschutz enttäuscht gezeigt. Der Landesvorsitzende Mergner sagte, leider habe sich die Vernunft nicht durchsetzen können. Die Staatsregierung habe bei der Suche nach dem bestmöglichen Standort versagt. Stattdessen sei dem Autobauer BMW der rote Teppich zur Betonierung von bestem Ackerland ausgerollt worden. Die Straßkirchner hatten gestern in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit für die Ansiedlung des Batteriewerks gestimmt. BMW will dort 3.200 Arbeitsplätze schaffen und Hochvoltbatterien fertigen, die dann in den nahegelegenen BMW-Werken Dingolfing und Regensburg sowie in München in E-Autos eingebaut werden sollen. Bayerns Staatsregierung und BMW selbst hatten das Ja zur neuen Batteriefabrik in Straßkirchen positiv aufgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2023 14:45 Uhr