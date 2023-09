Bürger befürworten BMW-Batteriefabrik in Straßkirchen

Straßkirchen: Der Autohersteller BMW kann die geplante große Batterie-Fabrik in Niederbayern bauen. Die deutliche Mehrheit der Straßkirchner sprach sich für die Werksansiedlung aus. Die Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheid und Ratsbegehren war mit gut 77 Prozent hoch. Eine Bürgerinitiative hatte den Bau verhindern wollen, weil durch die Fabrik fruchtbares Ackerland zugebaut wird. Das Werksgelände soll mehr als 100 Hektar umfassen. Es liegt teilweise auf Grund der Gemeinde Irlbach und teilweise in der Gemeinde Straßkirchen. Schon Anfang nächsten Jahres könnte nun mit dem Bau begonnen werden. BMW will in der neuen Fabrik ab 2026 Hochvoltbatterien für Elektroautos herstellen lassen, die dann an den Standorten Landshut, Regensburg und Dingolfing in E-Autos verbaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 06:00 Uhr