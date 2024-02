BSW gründet in Sachsen ersten Landesverband

Chemnitz: Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in Sachsen seinen ersten Landesverband gegründet. Laut der Co-Vorsitzenden Mohamed Ali soll damit ein Signal ins ganze Land gesendet werden. Ihre Partei sei bereit, bei den kommenden Wahlen anzutreten. Man wolle eine andere Politik, so Mohamed Ali. Geführt wird der sächsische Landesverband von der früheren Bundestagsabgeordnete der Linken, Sabine Zimmermann, und dem Unternehmer Jörg Scheibe. In Sachsen will der Landesverband bei der Kommunalwahl im Juni und bei der Landtagswahl Anfang September antreten. Als Bundespartei hatte sich das BSW schon im Januar gegründet

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 21:00 Uhr