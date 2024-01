Brand in Flüchtlingslager macht tausende Rohingya obdachlos

Dhaka: In einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden gehen davon aus, dass bis zu 4.000 Menschen durch den Brand obdachlos wurden. Hunderte Hütten seien zerstört. Berichte über Tote oder Verletzte liegen bislang nicht vor. Bislang ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Der Flüchtlingsbeauftragte geht von Brandstiftung aus. Im Südosten von Bangladesch leben rund eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya. Sie waren vor sieben Jahren aus ihrer Heimat Myanmar über die Grenze geflohen, als das Militär eine Offensive gegen sie begonnen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 13:00 Uhr