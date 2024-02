BR zeigt Prunksitzung "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim

Veitshöchheim: Die fränkische Fastnacht steuert auf einen ihrer Höhepunkte zu. Am Abend feiert der Fastnachtsverband Franken seine traditionelle Prunksitzung. 600 Gäste werden in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim erwartet - darüber hinaus werden wieder viele Zuschauer die Sitzung am Bildschirm verfolgen. "Fastnacht in Franken" ist die meistgesehene Sendung des BR Fernsehens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 08:00 Uhr