Blauer Olympiaturm soll heute auf Kinderrechte aufmerksam machen

München: Unter dem Motto "Turn the World blue" will das UN-Kinderhilfswerk Unicef heute auf den Internationalen Tag der Kinderrechte aufmerksam machen. Weltweit sollen Gebäude um 20 Uhr 11 blau beleuchtet werden. In Bayern sind das unter anderem der Olympiaturm in München und das Rathaus in Bayreuth. Die Stadt Nürnberg will blaue Ballons fliegen lassen und Fenster blau illuminieren. Anlass für den Gedenktag ist die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention am 20. November 1989.

