Biden warnt Iran vor Angriff auf Israel

Washington: US-Präsident Biden hat den Iran davor gewarnt, Israel anzugreifen. Ein Angriff stehe eher "früher als später" bevor, sagte Biden. Auf die Frage einer Journalistin, was seine Botschaft an den Iran sei, antwortete der Präsident wörtlich: "Lasst es." Angesichts eines möglichen Angriffs des Irans auf Israel verstärken die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten. Vergangene Woche hatte Irans Staatsoberhaupt Chamenei Israel mit einem Vergeltungsschlag gedroht. Hintergrund ist ein Israel zugeschriebener Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Dabei waren 16 Menschen getötet worden, unter ihnen zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarde, sowie fünf weitere Mitglieder der Elitetruppe. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, raten von Reisen in die Region ab. Laut dem Auswärtigen Amt kann sich die Sicherheitslage schnell und ohne Vorwarnung verschlechtern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2024 10:15 Uhr