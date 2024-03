Biden ruft zum Kampf für Freiheit und Demokratie auf

Washington: US-Präsident Biden hält zur Stunde seine Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Kongresses. Der Ansprache kommt angesichts des bevorstehenden Wahlkampfs gegen seinen Vorgänger im Amt, Trump, eine besondere Bedeutung zu. Aktuell liegt Biden in den Umfragen hinter Trump. Zu Beginn sprach Biden von historischen Zeiten: Freiheit und Demokratie seien in Gefahr - sowohl in den USA als auch in Europa. Der US-Präsident rief dazu auf dem russischen Präsidenten Putin die Stirn zu bieten und die Ukraine weiter zu unterstützen. Biden warnte, Putin werde nicht bei der Ukraine Halt machen. Er begrüßte unter den Zuhörern den schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson, dessen Land offiziell in die Nato aufgenommen wurde. Die Botschaft an Putin müsse sein: "Wir werden nicht weichen", so Biden.

