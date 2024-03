Biden kündigt Hilfe nach Brückeneinsturz in Baltimore an

Baltimore: Nach dem Einsturz einer Brücke in Baltimore im Bundesstaat Maryland hat US-Präsident Biden finanzielle Hilfen angekündigt. Er strebe an, dass der Bund die Kosten für den Wiederaufbau der Brücke übernehme, sagte Biden. Nach Angaben der Feuerwehr konnten zwei Menschen gerettet werden. Inzwischen gehen die US-Behörden von sechs Todesofpern aus. Die Suche wurde ausgesetzt. Die Brücke war in der Nacht eingestürzt, als ein Containerschiff einen Stützpfeiler rammte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr