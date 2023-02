Biden hält Rede in Warschau - Putin in Moskau

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdbebenregion wird von heftigen Nachbeben erschüttert

Antakya: Heftige Nachbeben haben in der Nacht die Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien erschüttert. In dem Gebiet rund um Hatay sind nach Behördenangaben sechs Menschen ums Leben gekommen, aus dem Norden Syriens werden fünf Tote gemeldet. Der türkische Katastrophenschutz rief die Menschen auf, nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Bundesaußenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser sind auf dem Weg in die Katastrophenregion. Vor ihrem Abflug sagten sie anhaltende Unterstützung auch beim Wiederaufbau zu. Aus der SPD kommen unterdessen Forderungen nach einer schnelleren Visavergabe an Betroffene, die Verwandte in Deutschland haben. Bundestags-Vizepräsidentin Özoguz sagte, man könne nicht erwarten, dass Menschen verschüttete Pässe in den Trümmern ihrer Häuser suchen.

