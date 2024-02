Beschädigter Frachter im Roten Meer droht zu sinken

Kairo: Nach dem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf einen Frachter im Roten Meer warnt das US-Militär vor einer Umweltkatastrophe. Das US-Zentralkommando teilte mit, das Schiff sei bei der Attacke am vergangenen Wochenende erheblich beschädigt worden. Inzwischen habe sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich gebildet. Auch der geladene Dünger könne austreten. Das Schiff liegt jetzt vor Anker und läuft langsam voll Wasser. Die Crew des Frachters ist nicht mehr an Bord. Die jemenitische Regierung rief dazu auf, sich an Umweltschutzmaßnahmen zu beteiligen. Seit November greift die Huthi-Miliz immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an und nennt als Grund dafür den Krieg im Gazastreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 19:45 Uhr